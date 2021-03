Le Jeu de La Dame : bientôt une comédie musicale ?

Du petit écran aux plus grands théâtres de Broadway, il n y a souvent qu’un pas. Et Le Jeu de La Dame pourrait très prochainement se dévoiler dans une version musicale inédite. C’est en tout cas ce que rapporte Variety dans un récent article. En effet, la société de production Level Forward aurait acquis les droits du programme pour le porter sur scène. Même si le projet n’en est qu’à ses premiers balbutiements, la nouvelle n’a pas manqué de faire sensation sur la toile. Et pour l’heure, les fans semblent s’interroger sur une telle transposition. Si le pari est relevé haut la main, dans une débauche de décors et de costumes, un futur hit pourrait bientôt envahir les grands boulevards new-yorkais.

Le Jeu de La Dame : Beth veut chanter à Broadway – Crédit : Netflix

Tous les ingrédients sont réunis pour faire une belle épopée musicale dramatique et historique : une histoire sinueuse, une quête d’absolu et de réussite et l’univers visuel des années 50-60. Alors pari audacieux ou échec assuré ?

Beth va chanter ses joies et ses peines

Adrienne Becker, la PDG de Level Forward, ne cache pas son excitation. « C’est un privilège pour Level Forward d’amener Le Jeu de la Dame sur scène à travers le théâtre musical. Raconté à travers un point de vue courageux et frais, le public partage déjà l’amitié et le courage des femmes inspirantes de l’histoire qui dynamisent et soutiennent le voyage et le triomphe ultime de Beth Harmon. L’histoire fait écho à nos luttes contemporaines pour l’égalité entre les sexes et la race, et nous sommes impatients de faire avancer le projet » explique cette dernière dans un communiqué de presse.

Le défi est d’autant plus osé que l’industrie théâtrale est toujours au point mort. Les théâtres de Broadway ne devraient rouvrir leurs portes qu’en septembre prochain, en mode dégradé, avec des jauges revues à la baisse. Mais cela ne semble en rien freiner cette ambitieuse société de production. Reste à proposer un livret solide, des chansons entêtantes et trouver la distribution parfaite. Ce n’est pas la première fois qu’une série TV passera du petit écran à la scène. En effet, un autre projet, plus surprenant encore, devrait voir le jour en 2022 : Une Nounou d’Enfer, le musical !

Pour être rentable, le show devra dès son ouverture remplir à 90%, dans un contexte plus complexe que jamais. L’histoire du musical américain est remplie d’anecdotes sur des shows ayant plié boutique après quelques représentations. On se souvient de fours retentissants comme l’adaptation de Carrie ou une version peu convaincante du Bal des Vampires, qui avait pourtant cartonné en Allemagne.

Le Jeu de La Dame pourrait cependant faire sensation et créer la surprise. Car le public adore le show et pourrait avoir rapidement envie de découvrir son adaptation scénique ! D’avantage d’informations devraient nous parvenir dans les jours prochains. Après avoir fait exploser les ventes d’échecs, le programme pourrait drainer la foule au théâtre !

Source : Collider