Le jeu Immortals Fenyx Rising sur Xbox est à moitié prix à la Fnac

Grâce à une belle remise de 50 % à la Fnac, le jeu Immortals Fenyx Rising sur Xbox passe de 69,99 € à 34,99 €. Cette offre étant à durée limitée il ne faudra pas tarder pour valider votre panier.

Jeu Immortals Fenyx Rising sur Xbox à 34,99 €

Alors que l’opération chez Micromania concernant le Resident Evil Village est toujours d’actualité, c’est aujourd’hui un jeu sur Xbox qui est à prix réduit à la Fnac. En effet jusqu’au 3 mai, le jeu Immortals Fenyx Rising bénéficie d’une réduction de 50 %, son prix final passe donc à 34,99 €. A noter que pour ce montant, la livraison vous sera offerte, un bon plan supplémentaire qui va certainement vous faire craquer.

« Immortals Fenyx Rising™ donne vie à une grande aventure mythologique. Incarnez Fenyx, une demi-déesse ailée, dans sa quête pour sauver les dieux grecs et leur île d’un triste sort. Combattez des créatures légendaires, maîtrisez les pouvoirs des dieux et affrontez Typhon, le plus redoutable Titan de la mythologie grecque, dans un combat qui marquera les siècles.

Le destin du monde est en jeu… Et vous représentez le dernier espoir. »

A travers ce jeu d’action-aventure vous allez pouvoir manier les pouvoirs des dieux et faire face à des créatures légendaires, le tout en découvrant des mondes magnifiques.