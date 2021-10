Le Joy-Con Drift est toujours présent, de nouveaux MacBook avec une puce M1X, Steve Jobs avait proposé un deal à Michael Dell, le récap’

Le problème qui touche les manettes de la Switch ne pourra être évité sur la nouvelle Switch OLED, de nouveaux MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 dotés de la nouvelle puce M1X pourraient bientôt faire leur apparition, Steve Jobs souhaitait que MacOs soit pré-installé sur les PC de Dell, c’est le récap’ du jour.

Le Joy-Con Drift n’est pas encore résolu

Le Joy-Con drift est un problème qui dure depuis la sortie de la première version de la Nintendo Switch en 2017. Nintendo a confirmé que les Joy-Cons sont continuellement améliorés mais que le Joy-Con drift n’était malheureusement pas encore résolu et que la Nintendo Switch OLED aura toujours ce problème. La firme nippone a précisé que « les sticks analogiques des manettes Joy-Con incluses avec la Nintendo Switch OLED sont la dernière version avec toutes les améliorations ».

Les Joy-Cons de la Nintendo Switch – Crédit : Sara Kurfeß / Unsplash

Un prototype de MacBook Pro M1X repéré à l’Apple Park

Le journaliste souvent bien informé Marc Gurman a partagé sa conviction selon laquelle de nouveaux MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 pourraient bientôt faire leur apparition, équipés de la nouvelle puce M1X. Un prototype a en effet été repéré dans l’Apple Park. Il se nomme très sobrement « MacBook Pro » et porte la référence DVT-X88102. Selon les diverses sources, l’ordinateur devrait proposer une connectique plus complète, à savoir : un port HDMI, un port MagSafe et un lecteur de carte SD.

MacBook Pro. Crédit : pixabay

Un deal entre Steve Jobs et Dell aurait pu avoir lieu

Une anecdote surprenante datant des années 90 a été dévoilée par le fondateur de Dell. À l’occasion d’une interview à Cnet pour parler de Steve Jobs, Michael Dell, le PDG et fondateur du constructeur de PC, a révélé les tractations entre lui et Jobs pour faire de MacOS un système d’exploitation par défaut sur ses ordinateurs. Selon Dell, le deal n’a pas eu lieu faute « d’intérêt pour les clients ». Il ajoute que si l’accord avait été conclu « ça aurait changé pour toujours la guerre entre PC et Mac ».

