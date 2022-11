Le kit de démarrage Philips Hue White and Color est à moins de 130 €

Chez Amazon, le kit de démarrage Philips Hue White and Color est à 129,99 €.

Si vous souhaitez personnaliser votre intérieur grâce à des jeux de lumière, voici un kit à avoir. Chez Amazon, le kit de démarrage Philips Hue White and Color voit son prix chuter et passe à 129,99 € au lieu de 189,99 €.

Kit de démarrage Philips Hue White and Color > 129,99 € chez Amazon

Le pack Philips Hue White and Color est à 129,99 € seulement

Les personnes qui ont dans l’idée de mettre de la chaleur chez eux vont pouvoir se procurer ce pack de démarrage Philips Hue White and Color. Grâce aux ampoules connectées, vous pourrez changer votre éclairage et le personnaliser à l’infini. Vous aurez le choix parmi des millions de couleurs, ainsi l’éclairage ira avec votre humeur et vos envies du moment.

Dans ce pack, vous y trouverez le pont Hue, élément central et indispensable, qui permettra à l’ensemble de votre équipement de fonctionner. Ensuite, vous pourrez y relier vos ampoules connectées afin de faire fonctionner l’ensemble. Compatible avec Alexa, Google Home et HomeKit, vous pourrez utiliser votre configuration en commandant tout simplement avec votre voix.

Dans le doute, prenez le temps de consulter notre guide sur les meilleures ampoules connectées, cela vous permettra d’être certain de votre achat.