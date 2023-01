Le kit de surveillance complet Ring Alarm est à petit prix chez Amazon

Protéger sa maison et son foyer est essentiel. Si vous n’êtes pas encore équipé, c’est le moment de profiter de ce bon plan. Pour 169,99 € au lieu de 229,98 €, vous pourrez acheter ce kit complet Ring Alarm.

Kit de surveillance Ring Alarm > 169,99 € chez Amazon

Le kit Ring Alarm bénéficie d’une réduction de 26 %

Que ce soit pour de absences courtes ou prolongées, il est indispensable de garder un œil sur sa maison. Grâce à ce bon plan chez Amazon, vous allez pouvoir pallier à ce problème sans toutefois vous ruiner. En effet, pour moins de 170 €, vous pourrez acheter ce kit de surveillance complet.

Sachez que ce kit contient un équipement performant, il contient un base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvement, un amplificateur de portée et une Ring Indoor Cam. Simple et rapide à installer, vous pourrez configurer directement votre matériel via votre smartphone. Ensuite, vous recevrez des notifications lorsque le système sera enclenché. Compatible avec Alexa, vous pourrez ensuite relier votre équipement pour contrôler l’ensemble très facilement.

Toutefois si vous souhaitez plus d’informations avant de commander, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance.