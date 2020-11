Le Land Rover Discovery 2021 se modernise avec une mise à jour high-tech

À son arrivée en 2017, la Land Rover Discovery a impressionné le public par sa dynamique de conduite raffinée et ses capacités tout-terrain impressionnantes, mais quatre années plus tard, le SUV reçoit une mise à jour high-tech importante.

Le SUV familial à trois rangées de la marque reçoit des mises à jour assez significatives sous le capot avec un nouveau moteur et à l’intérieur de l’habitacle.

Land Rover Discovery 2021 – Crédit : Land Rover / Slashgear

Land Rover met régulièrement à jour ses véhicules. En 2021, Land Rover devrait lancer son premier Range Rover électrique. Nous vous avions déjà également expliqué comment Jaguar Land Rover apprend aux voitures autonomes à réduire le mal des transports en adaptant le style de conduite des futurs véhicules autonomes.

Le Land Rover Discovery ne reçoit pas de moteur électrique ni la conduite autonome, mais des changements de conception. On peut par exemple noter de nouveaux feux de circulation à LED ainsi que de nouveaux feux arrière reliés entre eux par un panneau noir. Les nouveaux pare-chocs sont de la même couleur de la carrosserie, et le pare-chocs avant est doté de nouvelles prises d’air pour une apparence plus sportive.

La calandre a également été modifiée et est censée ressembler à celle de la Discovery Sport afin de montrer l’air de famille. La couleur de la carrosserie a été modifiée pour les aérations des ailes. De plus, les futurs clients ont le choix entre plusieurs nouveaux modèles de roues.

De nouveaux moteurs, plus de puissance

Les modèles Discovery de l’année dernière étaient disponibles avec un moteur V6 turbodiesel de 254 ch ou un moteur V6 à essence de 340 ch, mais les deux ont été supprimés au profit d’un quatre cylindres de 296 ch et d’un six cylindres de 3,0 litres. Le moteur six cylindres développe 355 chevaux grâce à un système hybride de 48 volts. De plus, la suspension pneumatique, précédemment optionnelle, fait désormais partie de l’équipement de série.

Le changement le plus important a lieu dans l’habitacle. On y trouve un nouveau système d’infodivertissement qui est similaire à celui que l’on trouve dans le Defender, qui avait un jour accueilli un moteur de Tesla. Le SUV est doté d’un écran plus grand de 11,4 pouces et permet de recevoir des mises à jour en direct.

On trouve également un nouveau volant et un appareillage révisé. La console centrale a également été remaniée, car elle comporte désormais un levier de vitesses court et des commandes minimalistes. Les passagers de la deuxième rangée n’ont pas été oubliés. En effet, Land Rover a installé des sièges plus confortables que sur les précédents modèles. On trouve également de nouvelles bouches d’aération et des commandes de climatisation modernisées.

