Le Laptop ASUS TUF Dash F15 bénéficie d’une réduction exceptionnelle de 200 €

Les gamers qui sont à la recherche d’un PC portable performant et bénéficiant d’une belle réduction vont pouvoir effectuer une commande. En effet, chez Rue du Commerce, le laptop ASUS TUF Dash F15 passe à 1099 € au lieu de 1299 € soit une belle économie immédiate de 200 €.

Le PC Laptop ASUS TUF Dash F15 voit son prix chuter de 200 €

Il est toujours préférable de bénéficier des promotions pour changer son matériel informatique. Grâce à Rue du Commerce, vous allez pouvoir faire une belle économie de 200 € sur l’achat de ce PC portable. Toutefois, avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement connaître plus de détails sur les caractéristiques techniques.

Cet ordinateur de la gamme TUF déjà réputée pour sa performance vous apportera certainement satisfaction. Il est équipé d’un écran FHD de 15,6 pouces à 144 Hz, d’un processeur Intel-Core i5 -11300H et d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX3060 ainsi que d’un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide et de 16 Go de RAM.

Côté batterie, il est capable d’assurer jusqu’à 16 heures d’autonomie ce qui vous permettra de vous déplacer facilement toute la journée avec votre laptop ASUS. Cependant, si vous pensez que ce modèle ne vous correspond pas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portables.