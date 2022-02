Le live Twitch surprise de Daft Punk, les jeux PS Plus de mars fuitent, le déploiement russe vu du ciel, c’est le récap’

Le groupe mythique Daft Punk s’est rappelé au bon souvenir de ses fans en diffusant un live Twitch. On en sait plus sur les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus en mars. Enfin, les satellites de Maxar Technologies nous révèlent comment l’armée russe s’active à la frontière ukrainienne. On vous récapitule tout ça.

Le « retour » de Daft Punk

Un an après leur rupture, les Daft Punk ont partagé sur Twitch un concert qui s’était tenu à Los Angeles le 17 décembre 1997. L’occasion de commémorer le 25e anniversaire de leur album Homework, un grand classique qui aura bientôt le droit à une réédition en vinyle. Et si vous n’étiez pas devant votre écran mardi soir, la vidéo est toujours en libre accès (voir lien ci-dessous).

Daft Punk © DR

PS Plus mars 2022 : la fournée de jeux aurait fuité

En décembre dernier, le leaker billbil-kun avait révélé l’identité des jeux offerts aux utilisateurs de l’Epic Games Store. Et celui-ci aurait également intercepté des informations sur le PlayStation Plus. Dans un post qui ne laisse pas de place aux doutes, il souligne qu’il attendra début mars pour mettre la main sur Ark Survival Evolved et Team Sonic Racing. Autrement dit, ces jeux devraient être offerts aux abonnés, si le leaker a vu juste.

La préparation militaire de Moscou à la frontière avec l’Ukraine

Poutine met la pression sur l’Ukraine tout en assurant qu’une issue diplomatique est toujours d’actualité. Néanmoins, le président russe a commencé les grandes manœuvres en déployant militaires, matériel et véhicules aux abords de la frontière ces derniers jours. Des images satellites dévoilées par Maxar Technologies permettent de nous le confirmer. Regardez :

