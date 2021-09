Le lot de 2 lampes d’ambiance Philips Hue Go est à moins de 100 €

Si vous voulez mettre un peu d’ambiance dans votre intérieur lors de vos soirées entre amis ou lors de votre soirée à deux, voici un bon plan qui devrait vous plaire. En effet, chez Rue du Commerce le lot de 2 lampes d’ambiance Philips Hue Go est à 99,99 € au lieu de 139,99 €.

Philips Hue Go le lot de deux lampes est à 99,99 €

Avec ce lot de 2 lampes, vous allez pouvoir ajouter une touche de fun à vos soirées en extérieur ou en intérieur. Facile à transporter grâce à sa petite taille et à son poids plume, vous pourrez facilement les glisser dans votre sac à dos. Sachez que les lampes fonctionnent sans fil grâce à une batterie intégrée qui procure une autonomie de 3 heures.

Une fois placée et allumée, c’est à vous de choisir la couleur de l’éclairage ainsi que l’intensité souhaitée. Pour plus de rapidité, vous pourrez également définir vos programmes à l’avance et pour encore plus de personnalisation, il vous suffira d’utiliser l’application qui fonctionnera grâce au Bluetooth. Parmi 16 millions de couleurs, vous êtes certain de trouver l’ambiance idéale pour immortaliser vos plus beaux moments.

Sachez également que les lampes Philips Hue Go sont compatibles avec l’assistant intelligent Alexa, une bonne nouvelle qui vous permettra de donner vos ordres directement via votre voix.