Le lot de 2 routeurs Google Wifi est quasi à moitié prix chez Amazon

Votre couverture Wi-Fi laisse à désirer ? Si c’est le cas, ce bon plan devrait vous intéresser. En effet, chez Amazon, le lot de 2 routeurs est à 134,99 € au lieu de 249 € soit une très belle remise de presque 50 %.

Le lot de 2 routeurs Google est à 134,99 €

Si vous constatez que vous avez souvent des problèmes de Wi-Fi à votre maison, ces deux routeurs de Google devraient pouvoir pallier à votre souci. Ici il ne s’agit pas des nouveaux modèles Nest mais des premiers Google Wifi qui sont proposés à des tarifs tout à fait accessibles, surtout en ce moment chez Amazon. En effet, le lot de 2 routeurs est actuellement à 134,99 € au lieu de 249 €.

Cette solution peu onéreuse et pratique va vous permettre de couvrir une zone de 80 m2 pour un seul routeur soit 160 m2 avec ce pack de deux routeurs. Discret et au design élégant, vous pourrez placer facilement et à l’abri des regards, votre routeur qui pourra assurer sa fonction. Stable et sans coupure, le débit sera optimum et vous permettra de jouer, de surfer ou encore de regarder vos vidéos.

Simple et rapide à installer, vous pourrez également mettre en place un contrôle parental qui vous permettra de limiter l’accès à internet aux plus jeunes de la maison.