Le MacBook Air 2022 finalement retardé ?

Rendu du MacBook Air 2022 – Crédit : FRONT PAGE TECH / YouTube



La WWDC se tiendra ce lundi 6 juin à 19 heures. Un évènement dédié aux développeurs qui fera évidemment la part belle aux nouveaux systèmes d’exploitation de la Pomme à l’instar d’iOS 16 et d’iPadOS 17. Une rumeur insistante nous laisse en outre penser qu’un appareil sera dévoilé à cette occasion. En l’occurrence, Apple pourrait lever le voile sur un nouveau MacBook Air doté de la puce M2.

Dans sa dernière newsletter, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, apporte des précisions à ce sujet. D’après lui, Apple avait bien prévu de lancer le nouvel ordinateur lors de la conférence. Mais c’était sans compter sur les confinements survenus en Chine qui ont conduit à la fermeture des usines en charge de la production. De quoi provoquer des retards.

MacBook Air 2022 : une sortie retardée à cause du Covid ?

Par conséquent, si le nouveau MacBook Air est bel et bien annoncé lors de la conférence, le journaliste s’attend « soit à des pénuries, soit à une date de sortie non-immédiate ». Nous en aurons donc le cœur net ce soir alors qu’un MacBook Air M2 a d’ores et déjà été repéré chez un revendeur Apple. Côté fiche technique, ce nouvel ordinateur est annoncé comme étant « la plus grande refonte de l’appareil depuis plus d’une décennie », selon les mots du leaker spécialisé dans la Pomme.

Son design devrait se rapprocher des derniers MacBook Pro au niveau de son châssis, de ses bords arrondis en bas et carrés en haut. Selon les informations de l’analyste Ross Young son écran LCD s’étalera sur 13,6 pouces. On s’attend également à l’intégration d’une nouvelle puce M2 dans ses entrailles et d’une webcam 1080p. Le retour de la technologie MagSafe pour la recharge et la présence de deux ports Thunderbolt seraient également au programme. Le MacBook Air 2022 se déclinerait en quatre coloris différents : gris sidéral, or, argent et bleu.

Source : Mashable