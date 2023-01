Le MacBook Air d’Apple est à un prix incroyable

Chez Amazon et chez Cdiscount, le MacBook Air d’Apple est à 949,99 € au lieu de 1199 €.

Chez Cdiscount et chez Amazon, le MacBook Air de la marque Apple bénéficie d’une belle promo exceptionnelle. Actuellement, le produit passe donc à 949,99 € au lieu de 1199 €. Attention, les stocks risquent de très vite partir.

MacBook Air Apple > 949,99 € chez Amazon

MacBook Air Apple > 949,99 € chez Cdiscount

Le MacBook Air avec M1 est moins cher chez Amazon et chez Cdiscount

Si les soldes débutent dans quelques jours, certaines offres n’attendent pas. Dès maintenant, vous allez faire de belles économies et dès aujourd’hui c’est sur le célèbre MacBook Air d’Apple que vous allez peut-être craquer. Chez Amazon, il faudra cocher la case “utiliser le coupon de 50 €” et chez Cdiscount, il faudra être membre CDAV et copier/coller le code MAC50CDAV. Toutefois, avant de valider votre commande, voici quelques détails sur les caractéristiques techniques du produit.

Cet ordinateur portable est doté d’un écran Retina d’une dimension de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 X 1600 pixels et un affichage True Tone. Bien évidemment, le point fort est sa puce M1 avec CPU 8 cœurs, GPU 7 cœurs et Neutral Engine 16 cœurs avec 8 Go de mémoire vive. Du côté de l’autonomie, vous pourrez tenir jusqu’à 18 heures selon la fréquence de votre utilisation.

Si vous avez un doute, prenez le temps de consulter notre guide sur le choix de votre ordinateur portable, ainsi vous serez certain de ne pas vous tromper.