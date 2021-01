Le MacBook Air M1 d’Apple à moins de 1000 € chez Cdiscount

C’est chez Cdiscount que ce MacBook Air M1 bénéficie d’une réduction très attractive. Durant les soldes, son tarif passe de 1129€ à 999,99€.

Apple MacBook Air M1 à 999,99€

Cette remise peut en pas sembler extraordinaire, mais ceux qui connaissent Apple savent que le constructeur américain n’est pas du genre à brader ses produits. En outre, le MacBook Air M1 est tout récent, à peine quelques mois au compteur. Et côté test, les avis sont dithyrambiques, comme celui de nos confrères de Phonandroid qui ont tout particulièrement appréciés les performances du premier processeur maison d’Apple, le M1.

Ce PC au design élégant et tout en finesse allie la beauté et la performance. En effet le MacBook Air M1 se veut être beaucoup plus rapide que son prédécesseur, mais également plus autonome. Ainsi vous pourrez naviguer pas moins de 15 heures sur le web ou encore visionner des séries en streaming pendant 18 heures et même jouer confortablement à des jeux plutôt récents.

Affiché sur le site à 1129€ son prix passe donc à 1019,99€, pour atteindre un prix final de 999,99€ il faudra enregistrer le code 20EUROS lors de la validation de votre panier.

Caractéristiques détaillés :

Apple puce M1

Ram 8 Go

Stockage : 256 Go SSD soudé

Caméra : oui 720 p

Haut-parleurs stéréo, 3 microphones

Batterie : lithium-polymère jusqu’à 15 heures

Sécurité : lecteur empreintes digitales

Matière du boitier : aluminium

Garantie : 2 ans

Si toutefois vous avez des doutes ou que vous souhaitez découvrir les autres possibilités qui s’offrent à vous, prenez quelques instants pour lire notre comparatif des meilleurs PC portables, vous saurez ainsi les critères qu’il faut regarder et les PC qui sont susceptibles de vous convenir.