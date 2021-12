Le MacBook Pro 13 M1 voit son prix chuter de 200 €

Si la remise de 14 % ne parait pas extraordinaire, sachez que sur le MacBook Pro 13 M1 cela représente tout de même une économie immédiate de 200 €. Toutefois, il ne pas falloir attendre trop longtemps car le prix pourrait de nouveau vite grimper.

Le MacBook Pro 13 M1 bénéficie d’une réduction de 14 %

Si vous recherchez un PC portable avec des performances incroyables et que votre budget est conséquent, voici une offre qui devrait vous intéresser. En effet, chez Amazon, le célèbre MacBook Pro 13 M1 bénéficie d’une réduction de 200 € et voit donc son prix chuter à 1249 €. Toutefois, avant d’investir un budget aussi important, vous avez certainement envie de connaître les caractéristiques techniques du produit en question.

Avec la puce M1 ultra-puissante, le MacBook Pro 13 vous assure des performances plus que correctes qui vous permettront de faire tourner toutes vos applications, mais aussi vos jeux les plus puissants. Bien évidemment, l’utilisation en bureautique pourra également être utilisée. Puissant et silencieux, il vous conviendra parfaitement si votre budget est suffisant. Si ce n’est pas le cas, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs PC portables.

Côté autonomie, la batterie vous permettra de tenir 20 heures avec une utilisation normale et 10 heures avec un usage intensif.