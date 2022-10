Le métavers de Facebook abandonné, des nouvelles de Man of Steel 2 et de la saison 4 de The Boys : c’est le récap

Aujourd’hui dans le récap : le jeu Horizon Worlds de Facebook ne séduit plus. La suite du fillm Man of Steel avec Henry Cavill refait parler d’elle. Un personnage mort de The Boys devrait revenir dans la saison 4.

Seuls 9 % des mondes virtuels d’Horizon Worlds sont fréquentés par plus de 50 joueurs

Horizon Worlds, le métavers de Meta qui veut devenir la plateforme du futur, est un flop pour l’instant. Selon des documents internes de Meta, Horizon Worlds est surtout rempli de mondes vides et tristes avec un nombre de joueurs plus faible que prévu.

Des nouvelles de Man of Steel 2

Le film Man of Steel 2 refait parler de lui aujourd’hui. Un nouveau rapport indique que la Warner Bros. serait convaincue à l’idée de reprendre Henry Cavill pour le rôle, en plus d’être à la recherche de scénaristes pour écrire l’histoire de cette suite très attendue.

Le retour de Black Noir dans la saison 4 de The Boys semble confirmé

Une nouvelle photo du plateau de tournage de la saison 4 de The Boys tease le retour d’un personnage présent dans les précédentes saisons : Black Noir, qui était mort lors de la finale de la saison 3 de la série.

