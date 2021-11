Le Micro-casque HyperX Cloud Alpha Pro est à moins de 50 €

Si la marque HyperX est réputée dans le rayon des casques, le prix reste peut-être trop onéreux pour vous. Si c’est le cas, voici une bonne nouvelle concernant le micro-casque HyperX Cloud Alpha Pro. En effet, à la Fnac, ce produit bénéficie d’une remise de 50 % et passe à 49,99 € seulement.

Belle promo de 50 % sur le Micro-casque HyperX

A moins de 50 €, ce micro-casque HyperX est à un prix tout à fait abordable. Pour ce tarif, il propose en plus de nombreux points positifs qui vont certainement retenir votre attention si vous êtes à la recherche de ce type de produit.

Avec sa forme circum-auriculaire, ce casque dégage solidité et confort. Avec son cuir plus souple et ses oreillettes rembourrées de mousse, le casque se posera délicatement sur les oreilles les plus sensibles. Concernant le câble, il est tressé, amovible et très résistant. Pour le prix, le micro-casque HyperX durera dans le temps sans problème.

Concernant le son, le rendu sonore est également de qualité avec des médiums corrects et des basses bien présentes. Attention, à savoir qu’il n’y a pas de mode sans fil mais par contre vous pouvez utiliser le casque avec vos consoles mais aussi avec les PC. Toutefois si vous recherchez des écouteurs true wireless le comparatif devrait pouvoir vous guider dans votre choix.