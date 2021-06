Le monde vient de gagner un tout nouvel océan, sauriez-vous tous les nommer ?

Jusqu’à présent, l’existence du 5e océan, l’océan Austral, n’était pas universellement reconnue. Cela vient désormais de changer, puisque National Geographic a désormais officialisé son existence.

Océan Austral – Crédit : Henrique Setim / Unsplash

National Geographic a déclaré qu’il espérait que l’identification séparée de l’océan Austral mettrait en lumière les besoins uniques et urgents de la région en matière de conservation et contribuerait également à d’autres efforts éducatifs et de recherche scientifique.

En effet, il s’agit d’une zone en danger, notamment à cause du réchauffement climatique. 2020 a par exemple été l’année la plus chaude depuis des décennies en Antarctique. Entre janvier et août, les températures ont atteint entre 2 et 3 degrés Celsius sur la péninsule. C’est plus de 2 degrés de plus que les températures habituelles.

L’océan Austral est enfin reconnu par National Geographic

Les cartographes du National Geographic ont répertorié quatre océans sur Terre depuis que la société a commencé à établir des cartes en 1915. Il s’agit des océans Atlantique, Pacifique, Indien et Arctique. Historiquement, les eaux massives entourant le continent le plus au Sud étaient considérées comme une extension des océans Atlantique, Pacifique et Indien.

Néanmoins, la fonte des glaces et le réchauffement climatique a poussé l’organisation à créer un cinquième océan. On sait qu’à cause de la montée des températures, plus d’un tiers de la banquise de l’Antarctique pourrait s’effondrer. Pour ne rien arranger, nous avions vu il y a quelques semaines le plus grand iceberg du monde se détacher de l’Antarctique.

Certains autres facteurs ont également conduit à l’officialisation de ce cinquième océan. En effet, il devait posséder un courant distinct des autres océans ainsi qu’un écosystème marin unique. L’océan Austral respecte donc ces conditions, puisque les eaux situées au sud du courant circumpolaire antarctique sont plus froides et écologiquement distinctes. De plus, elles abritent des milliers d’espèces qui ne peuvent vivre nulle part ailleurs sur Terre.

Source : CNET