Le moniteur gamer MSI Optix G27C4 (27 pouces, 165 Hz, FreeSync, incurvé) à seulement 250 €

Le moniteur Optix G27C4 réalisé par MSI a plus d’un atout dans son carton pour séduire les joueurs. A commencer par sa grande diagonale, de 27 pouces, qui procure un très confort d’affichage. La dalle LCD , de type VA, supporte une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Et en plus d’offrir de superbes couleurs et de bons angles de vision, celle-ci a un temps de réponse très bas (1 ms).

Ensuite, la dalle LCD est mate, ce qui permet de jouer à toute heure, de jour comme de nuit, sans que l’affichage ne soit perturbé par des reflets désagréables. De plus, elle est incurvée, afin de mieux plonger le joueur dans l’action qu’avec un écran équipé d’une dalle plate.

D’autre part, l’Optix G27C4 est en mesure de fonctionner avec une fréquence de rafraichissement maximale de 165 Hz, afin d’offrir des animations extrêmement fluides (si la carte graphique est en mesure de générer ce nombre d’images par seconde !).

Cette haute fréquence de rafraichissement est atteignable par l’intermédiaire du connecteur DisplayPort, qui complète les deux ports HDMI 1.4b également présents (et qui sont limités pour leur part à 120 Hz).

Enfin, le moniteur est compatible avec de la technologie AMD Freesync, ce qui le gage d’un affichage dénué d’effet de déchirement d’image et d’une fluidité assurée en toute circonstance.

