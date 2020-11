Le monolithe de métal découvert aux États-Unis a mystérieusement disparu

Le monolithe de métal découvert par des biologistes dans le désert de l’Utah aux États-Unis a mystérieusement disparu. Nous ne connaissons toujours pas son origine, et nous ne savons maintenant pas qui l’a enlevé.

La disparition soudaine et inattendue du monolithe de métal alimente les théories sur la toile. Les extraterrestres seraient-ils venus le récupérer ? Probablement pas, mais nous ne savons quand même pas encore qui l’a enlevé. Étant donné la taille du monolithe de métal, sa fixation dans le sol et l’environnement dans lequel il a été découvert, ceux qui sont venus le chercher sont sûrement des professionnels.

Le monolithe de métal du désert de l’Utah a disparu – Crédit : Utah Department of Public Safety

Le Bureau of Land Management a confirmé sur Facebook que : « nous avons reçu des informations crédibles selon lesquelles la structure installée illégalement, appelée « monolithe », a été retirée des terres publiques du Bureau of Land Management (BLM) par des inconnus ».

Le mystère du monolithe de métal n’est pas près d’être résolu

Malheureusement pour les internautes qui s’attendaient à une enquête digne de Sherlock Holmes, le BLM n’a pas du tout prévu de mener l’enquête. Il a effectivement expliqué que : « nous n’enquêtons pas sur les crimes impliquant des propriétés privées qui sont traités par le bureau du shérif local ». En attendant des nouvelles du shérif, nous savons déjà que le monolithe de métal a disparu le 27 novembre au soir.

Depuis sa découverte le 18 novembre dernier, ce mystérieux monolithe fait beaucoup parler de lui sur les réseaux. Il a été aperçu par une équipe de biologistes. Ces derniers étaient en mission de recensement des mouflons locaux à bord d’un hélicoptère. Pris de curiosité pour cette structure qui n’a rien de naturel, les biologistes étaient allés le voir de plus près. Ils avaient alors pu le photographier dans les moindres détails. La théorie la plus populaire est que ce monolithe était un hommage cinématographique. Il s’agirait du film 2001 : l’Odyssée de l’espace réalisé par Stanley Kubrick et sorti en 1968.

Les internautes, et notamment les utilisateurs Reddit, avaient lancé leur propre enquête pour découvrir les origines du mystérieux monolithe. Ils ont réussi à le localiser grâce à Google Earth et à utiliser les données historiques d’imagerie. Les internautes ont ainsi découvert que le monolithe avait été installé entre août 2015 et octobre 2016. D’ailleurs, la série télévisée Westworld était au même moment en tournage à proximité. Quoi qu’il en soit, le monolithe a disparu sans laisser de trace avant même que nous connaissions son histoire.

Source : CNET