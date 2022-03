Le Monsieur Cuisine à prix cassé, Anonymous pirate la TV russe, vers une légalisation du piratage en Russie, c’est le récap’

Au menu de ce récapitulatif : on vous explique comment obtenir le Monsieur Cuisine Edition Plus moins cher. Les pirates d’Anonymous ont diffusé des images de la guerre en Ukraine sur la télévision russe. Enfin, toujours en Russie, Moscou prévoit de légaliser le piratage alors que les sanctions s’accumulent.

Lidl : obtenez le Monsieur Cuisine Edition Plus pour 199 €

À compter de ce 10 mars, le Monsieur Cuisine Edition Plus est de nouveau disponible dans les rayons de Lidl. Bonne nouvelle, il est possible de faire baisser son prix initial de 229 euros en demandant la carte Lidl Plus via l’application éponyme. Vous aurez alors le droit à une réduction de 30 euros, le prix du robot passant à 199 euros.

À lire > Le Monsieur Cuisine bradé à 199 € chez Lidl !

Monsieur Cuisine Edition Plus – Crédit : Lidl

Des pirates projettent des images prohibées de la guerre à la TV russe

Face à la censure qui s’intensifie en Russie sur la situation en Ukraine, Anonymous continue de mener des cyber-actions. La dernière en date ? Diffuser des images interdites de la guerre sur des chaînes de télévision et sur des services de SVOD. L’objectif étant d’apporter des informations aux locaux alors que le Kremlin s’efforce de tout cadenasser.

À lire > Guerre en Ukraine : des images interdites diffusées à la TV russe

© Anonymous

Russie : pirater pour résister aux sanctions

En réaction à l’invasion de l’Ukraine, nombre de sociétés ont boycotté la Russie, privant les utilisateurs d’une flopée de services informatiques. Une loi pourrait toutefois bientôt être adoptée afin d’autoriser le piratage de logiciels. En cas d’adoption, seuls ceux qui appartiennent à des entreprises ayant sanctionné le pays (comme Microsoft) seront toutefois piratables sans sanction.

À lire > La Russie veut légaliser le piratage face à ses sanctions technologiques