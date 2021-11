Le Motorola Edge 20 5G est à moins de 400 €

Le Motorola Edge 20 bénéficie d’une remise de 20 % chez plusieurs marchands et voit son prix chuter de 100 €. Que ce soit chez Boulanger, Darty, Fnac et Rue du Commerce, le smarpthone passe donc à 399 € au lieu de 499 €.

Le Motorola Edge 20 est à 399 €

Au design soigné, ce smartphone possède une fiche technique intéressante qui devrait vous intéresser si vous ne voulez pas dépasser un certain tarif. Il faut savoir qu’il a un écran de 6,7 pouces, une dalle AMOLED en FHD+ et un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 144 Hz.

A l’intérieur, il est équipé d’un processeur Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration vous permettra de surfer sur vos applications préférées sans rencontrer d’éventuels ralentissements. Côté autonomie, grâce à sa batterie de 4020 mAh, vous tiendrez la journée complète et pour les plus gourmands la charge rapide 30 W vous permettra de vite récupérer de l’autonomie. Sachez que le smartphone offre une compatibilité 5G.

