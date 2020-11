Le mystère des flashs radio apparaissant dans l’univers est enfin résolu

Des flashs d’origine inconnue illuminent notre galaxie depuis maintenant plus d’une décennie. Flashs dont les scientifiques ignorent encore la provenance, et qui semblent provenir de galaxies lointaines. Si lointaines, en réalité, qu’il est impossible d’observer ce qui les déclenche avec nos moyens actuels. Dans ces conditions, les scientifiques ont pendant longtemps dû se contenter de proposer des hypothèses quant à l’origine de ces phénomènes. En environ dix ans, plus de 120 flashs, ou sursauts radio rapides, ont été observés. Jusqu’ici, on ne savait pas pourquoi ni comment ils apparaissent avec certitude. Certains pensent qu’il s’agit de l’explosion d’étoiles massives, d’autres imaginent qu’il pourrait s’agir d’étoiles à neutrons avalées par des trous noirs. Cependant, il se pourrait qu’une réponse ait enfin pu être donnée pour élucider ce mystère.

En effet, par chance, ce phénomène s’est produit en Avril dernier dans notre galaxie, la Voie Lactée. Les scientifiques ont observé un flash radio similaire à ce qui avait été observé jusqu’ici. En parallèle, les antennes radio ont capté de violentes ondes radio. Ces ondes ont été suivies de décharges de rayons X, provenant de la zone du phénomène. Par chance, comme le phénomène s’est produit dans notre galaxie, en découvrir la source s’est avéré beaucoup plus aisé. L’équipe en charge de l’observation de ces évènements a donc enfin pu trouver des réponses à toutes ces suppositions.

Un phénomène créé par une étoile à neutrons, qui propage des rayons X et gamma à travers la galaxie

Tous ces signaux venaient d’une seule et même source : une étoile à neutrons de type magnétar. Le télescope chinois FAST, mis en service récemment, a également détecté le phénomène. Il a identifié la source, qui serait située à environ 30 000 années lumières de la Terre. Les magnétar ont la particularité de créer un champ magnétique particulièrement intense, qui émet des rayons X et des rayons gamma. « Avant cet évènement, nous ne faisions que deviner, deviner, deviner », explique Bing Zhang, astrophysicien à l’Université du Nevada, et auteur d’un article examinant les sources possibles de ces évènements « Celui-ci nous explique d’où viennent ces phénomènes. »

Ces phénomènes radios sont fréquents à l’échelle de l’univers. Cependant, en observer dans notre galaxie est assez rare. « Si vous prenez les taux au pied de la lettre, vous vous attendez à en voir un tous les 50 ans environ. » Une seule observation ne prouve pas de façon irréfutable que tous ces phénomènes sont liés à un magnétar. En revanche cela peut en tout cas en expliquer une partie. Les scientifiques s’estiment chanceux d’avoir pu observer ce phénomène dans notre galaxie.

