Le nouveau Fire TV Stick est en vente sur Amazon à seulement 39,99€ !

Le nouveau Fire TV Stick est enfin disponible sur le site d’Amazon. Cette clé HDMI couplée à une télécommande à commande vocale Alexa est désormais 50% plus puissante et inclut les technologies HDR et Dolby Atmos, ceci pour le prix dérisoire de 39,99€.

Amazon l’annonçait il y a quelques jours : le Fire TV Stick s’est refait une beauté cet été. Le site lance une nouvelle version plus performante de la désormais célèbre clé HDMI Amazon, et ce, pour un prix défiant toute concurrence.

Depuis ce matin sur Amazon, pour seulement 39,99€, vous pouvez en effet vous procurer le tout nouveau Fire TV Stick. Grâce à son processeur quadricoeur de 1,7GHz, il est 50% plus puissant que son prédécesseur lancé en 2019 et inclut désormais les technologies HDR et Dolby Atmos pour un confort optimal dans votre salon. Vous pouvez ainsi profiter d’une expérience de streaming plus rapide et performante, en 1080p à 60fps.

Le nouveau Fire TV Stick d’Amazon est envoyé avec une télécommande vocale Alexa qui vous permet de contrôler vocalement le Fire TV Stick, mais aussi tous vos appareils compatibles avec Alexa. Grâce à ses différents boutons, vous pouvez aussi contrôler manuellement le volume de votre TV, mais aussi de votre barre de son ou encore de votre ampli A/V. Enfin, parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule : le Fire TV Stick consomme également 50% d’énergie de moins que sa version précédente.

Fire TV Stick Lite : les mêmes services (ou presque) à prix mini

Amazon a également pensé à ceux dont le budget est plus serré avec le Fire TV Stick Lite : une nouvelle version du Fire TV Stick à 29,99€. Pour 10 euros de moins, vous profitez peu ou prou de la même expérience de streaming avec le Full HD et le format HDR.

L’appareil ne prend cependant pas en charge le Dolby Atmos et la télécommande vocale Alexa fournie n’est pas dotée de boutons de contrôle de votre TV. Malgré ces quelques différences, le Fire TV Stick Lite à 29,99€ reste une très belle affaire.

Annoncés plus tôt dans le mois, le nouveau Fire TV Stick et le Fire TV Stick Lite n’étaient jusqu’ici disponibles qu’en précommande. Depuis ce matin, les ventes sont ouvertes et vous pouvez commander celui de votre choix depuis le site d’Amazon. Attention cependant, au vu de l’engouement généré par les 1ères versions de ces appareils, il est possible que les stocks partent vite.