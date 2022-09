Le nouveau POCO M5 à prix cassé chez AliExpress

Voir l’offre chez AliExpress

À peine sorti et le nouveau POCO M5 est déjà en promotion chez AliExpress. Jusqu’au 16 septembre prochain à 9h59, vous pouvez en effet profiter du smartphone pour seulement 169,99€ au lieu de 189,99€.

Vous pouvez alors bénéficier d’une remise immédiate de 20€ pour le smartphone livré gratuitement depuis la France par la boutique officielle POCO France chez AliExpress.

Le POCO M5 : un spécialiste de la performance pour vous accompagner dans toutes vos activités

Doté d’un processeur MediaTek G99 gravé en 6nm, le POCO M5 propose des performances optimales. Avec le smartphone, vous pouvez ainsi faire tourner toutes vos applications et même des jeux en ligne, et ce pendant des heures. Le POCO M5 inclut en effet une batterie haute capacité de 5000 mAh avec la charge rapide 18W. Il peut ainsi plusieurs journée sans faiblir. Il tient :

42,46 en heures d’appel

476,52 en heures de veille

21,88 en heures de lecture vidéo

15,02 en heures de jeux

Côté photo, il offre une triple caméra à l’arrière avec un module principal de 50Mp et un module frontal de 5Mp. Son algorithme IA Ultra HD est de plus capable de traiter plusieurs scénarios de prise de vue pour une optimisation incroyable de toutes vos photos.

Parmi tous les avantages du smartphone, on note aussi son écran 6,58″ FHD+ DynamicSwitch et son taux de rafraîchissement de 90Hz. Il vous offre ainsi une expérience fluide et agréable.

Son écran est intelligent et il fait tout pour protéger vos yeux grâce à plusieurs fonctions comme l’atténuation de la luminosité, l’affichage en plein soleil et la présence d’un mode lecture.

Finalement, il vous offre une texture imitation cuir pour un design tendance avec des bords plats et une prise en main confortable.

