Le One Plus Nord 2 5G est 100 € moins cher

Votre smartphone est bon à changer mais votre budget n’est pas extensible ? Bonne nouvelle, chez Amazon, le One Plus Nord 2 5G bénéficie d’une belle réduction immédiate de 100 € et passe donc de 399 € à 299 €.

Sur le marché depuis maintenant 1 an, ce smartphone de la marque n’en reste pas moins performant et accessible surtout en ce moment grâce à cette belle promotion chez Amazon. Toutefois attention pour ceux qui seraient intéressés, l’offre risque de vite disparaitre. Les peronnes qui ne connaissent pas le produit ont peut être besoin de plus de détails sur les caractéristiques techniques avant de valider la commande.

Sachez que le One Plus Nord 2 possède un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz avec une puce MediaTek Dimensity 1200 qui vous permettra de faire tourner vos applications préférées. Du côté de l’autonomie, elle est tout à fait correcte grâce à sa batterie de 4500 mAh, ce qui vous permettra de tenir une journée complète et plus selon votre utilisation quotidienne. Les plus gourmands pourront utiliser la charge rapide 65W.

