Le OnePlus 8T bénéficie d’une réduction de 150 €

Chez Amazon, le smartphone One Plus 8T bénéficie d’une belle promo et passe à 449 € au lieu de 599 €.

C’est un bon plan qui devrait vous intéresser surtout si vous cherchez à changer votre smartphone. En effet, chez Amazon, le smartphone OnePlus 8T bénéficie d’une belle réduction et passe à 449 € au lieu de 599 €. Vous ferez donc une économie non négligeable de 150 €.

Le OnePlus 8T est à prix réduit chez Amazon

Une économie de 150 € sur un smartphone proposant des caractéristiques techniques aussi performantes ce n’est pas tous les jours. Pourtant chez Amazon, dès aujourd’hui vous allez pouvoir bénéficier de ce tarif très avantageux. Avant de valider votre panier, vous avez certainement envie d’en savoir plus sur ce produit en question.

Équipé d’une puce Snapdragon 865 compatible 5G avec 8 Go de RAM, le smartphone vous permettra de faire tourner vos applications favorites et vos jeux 3D sans problème. La dalle OLED de 6,65 pouces avec une définition Full HD+compatible HDR10+ et son taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz est elle aussi très correcte. Son quadruple capteur photo 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels vous permettra d’effectuer de beaux clichés. Sa batterie de 4500 mAh, vous assurera de tenir une journée complète et grâce à sa charge rapide vous pourrez récupérer 60 % de la batterie en seulement 15 minutes. Attention petit bémol il n’y a pas de charge sans fil.

