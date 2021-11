Le OnePlus 8T version 12 + 256 Go est à petit prix durant le Single Day

Aujourd’hui pour le Single Day, vous allez pouvoir bénéficier de nombreux bons plans afin de réaliser de belles économies. Chez Aliexpress, le smartphone OnePlus 8T passe au petit prix de 349 € mais attention l’offre est valable uniquement aujourd’hui.

Le OnePlus 8T est moins cher chez Aliexpress

Si vous devez changer votre smartphone, c’est le bon jour pour faire votre achat. Chez Aliexpress, le OnePlus 8T bénéficie d’un code promo valable seulement aujourd’hui, le 11 novembre, qui vous permettra d’alléger la facture et donc de payer 349 € au lieu de 699 €.

Concernant le smartphone en question, sachez qu’il possède un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Côté processeur, il est équipé d’un Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM et il est compatible 5G. Cette configuration vous permettre de faire tourner toutes vos applications, mais aussi vos jeux 3D. Concernant l’autonomie, elle est plutôt correcte puisque grâce à sa batterie de 4500 mAh, vous devriez pouvoir tenir votre journée complète et peut-être un peu plus si vous êtes un utilisateur raisonnable.

