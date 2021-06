Le OnePlus 8T voit son prix chuter pour le Prime Day

Cette encore une offre incroyable qui devrait séduire les membres Prime. En effet, jusque demain, le OnePlus 8T est à seulement 450 € au lieu de 699 €, c’est une donc une économie de 250 € que vous allez pouvoir faire durant le Prime Day.

OnePlus 8T à petit prix chez Amazon

Jusque demain soir, les offres à des prix exceptionnelles tombent sans cesse. Cette fois, c’est donc le OnePlus 8T qui voit son prix chuter et passer de 699 € à 450 € soit une belle réduction de 35 %.

Pour ce tarif, le smartphone en question a une fiche technique correcte. Il est équipé d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 865 avec 12 Go de RAM, d’une batterie de 4500 mAh, d’un quadruple capteur arrière de 48 + 16 + 5 + 2 mégapixels et d’un capteur frontal de 16 MP. Une configuration qui vous permettra de faire tourner vos applications ainsi que vos jeux vidéos 3D les plus gourmands mais également de prendre des clichés réussis. Si vous souhaitez en savoir plus sur le smartphone avant de valider votre panier, prenez le temps de consulter notre test OnePlus 8T.

