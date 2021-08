Le OnePlus 9 est moins cher exceptionnellement chez Amazon

Alors que le OnePlus 8T est toujours à 399 € chez Amazon, aujourd’hui c’est le OnePlus 9 qui est en promotion. En effet, Amazon vous fait bénéficier d’une belle réduction puisqu’il passe à 615,99 € au lieu de 719 € soit une remise non négligeable de 15 %.

Le OnePlus 9 est à prix réduit chez Amazon

C’est donc une offre intéressante proposée par Amazon concernant le smartphone OnePlus 9 disponible sur le marché depuis quelques mois seulement. Si ce modèle vous intéresse, c’est le moment de profiter de ce tarif réduit pour l’ajouter à votre panier. Toutefois avant de valider votre commande, vous souhaitez certainement en savoir plus sur ses caractéristiques techniques.

Si la configuration de ce modèle n’est pas aussi avantageuse que celle du modèle Pro, il possède toutefois des avantages qui devraient vous séduire. Cela commence par un design épuré même si le smartphone n’est pas un poids plume. Son écran de 6,55 pouces AMOLED possède un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz. Il est équipé d’un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui lui permettra de faire tourner vos applications et vos jeux 3D les plus gourmands. A ce tarif, le smartphone est bien évidemment équipé de la charge rapide sans fil qui vous permettra de récupérer 100 % de la batterie en seulement 15 minutes.

Toutefois, si ce smartphone est trop onéreux pour votre budget, pensez à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.