Le OnePlus 9 pourrait sortir plus tôt que prévu

Alors que OnePlus vient tout juste de dévoiler son nouveau OnePlus 8T, le OnePlus 9 fait déjà parler de lui. Les utilisateurs pourraient mettre la main sur le nouveau flagship plus tôt que les autres années.

Android Central rapporte que la société chinoise prévoit de sortir le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro plus tôt que prévu, en mars 2021.

OnePlus 8T – Crédit : OnePlus

Il n’est pas habituel de voir OnePlus lancer un téléphone aussi tôt dans l’année. Pour rappel, le OnePlus 8 et 8 Pro ont été lancés en avril 2019. Avant eux, les OnePlus 7 et 7 Pro avaient été dévoilés en mai 2018. Il semblerait que OnePlus avance d’un mois chaque année la sortie de sa nouvelle série de flagship.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose du OnePlus 9. MaxJmb a confirmé que le nom de code du OnePlus 9 est « Lemonade ». Celui-ci devrait être équipé d’un Snapdragon 875, qui sera présenté le 1er décembre.

D’autres constructeurs avancent la date de sortie de leur flagship

Et OnePlus n’est pas le seul à avancer la date de sortie de ses téléphones en 2021. En effet, une fuite a révélé que Samsung envisage également de lancer plus tôt la prochaine série Galaxy S21. En effet, les Galaxy S21 pourraient être dévoilés en janvier, alors que Samsung avait pour habitude de présenter sa gamme Galaxy S en février. Xiaomi pourrait également dévoiler le Mi 11 ou Mi 20 un peu plus tôt que le Mi 10 cette année, car l’entreprise serait la première à équiper ses téléphones Snapdragon 875.

Un lancement avancé donnera à OnePlus l’occasion de mieux concurrencer les autres fabricants comme Samsung, Xiaomi, qui ont l’habitude de sortir leurs téléphones très tôt en début d’année. Pour l’instant, aucune date de présentation n’a été mentionnée. OnePlus devrait prochainement annoncer deux nouveaux smartphones, les OnePlus N10 5G et OnePlus N100.

Source : Android Central