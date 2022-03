Le OnePlus Nord 2 5G à moins de 290€ chez AliExpress

Pendant quelques jours, AliExpress vous propose un code de réduction exceptionnel vous permettant de vous procurer le smartphone OnePlus Nord 2 5G pour moins de 290€. Ainsi, avec le code SDFRM113, vous pouvez profiter d’une remise de 45€ sur le smartphone. Ce dernier se retrouve alors à seulement 289€ au lieu de 334€.

Pour profiter de l’offre, il vous suffit d’inscrire le code promo au moment de votre commande. Vous recevrez ensuite votre smartphone en 5 jours garantis. Il est expédié par la boutique High Tech France depuis la France métropolitaine.

La fiche technique impressionnante du OnePlus Nord 2 5G

Le OnePlus Nord 2 5G est abordable, mais il n’en reste pas moins très intéressant. Pour un smartphone à moins de 280€, il propose en effet un nombre de prestations haut de gamme impressionant. Parmi elles, on note la compatibilité 5G pour profiter de la rapidité du nouveau réseau mobile, la présence du WiFi 6, un caméra frontale de 32Mp et un écran AMOLED de 6,43 pouces FHD+.

On remarque également sa puce MediaTek Dimensity 1200-AI Chipset et ses 8Go de RAM qui permettent des performances au top. Il est, de plus, très fluide grâce à sa fréquence d’affichage de 90Hz.

Côté photo, il surprend là aussi grâce à ses 3 capteurs arrière très performants. Son capteur principal de 50Mp comprend un capteur Sony IMX766 qui capture 56% de lumière en plus par rapport à un capteur classique. Les photos sont ainsi claires, nettes et pleines de couleurs.

Enfin, il peut tenir plus d’une journée sans problème grâce à sa batterie de 4500 mAh. Il bénéficie en supplément de la charge rapide 65W qui lui permet de tenir toute une journée après 15 minutes de charge seulement.

Pour profiter du smartphone, rendez-vous donc de suite sur le site d’AliExpress.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.