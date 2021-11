Le OnePlus Nord 2 5G est à petit prix pour le Single Day

Le Single Day n’est pas encore terminé chez Aliexpress, il est donc toujours temps de profiter de ce bon plan. En effet, jusqu’au 13 novembre, le OnePlus Nord 2 passe donc à 314 € au lieu de 399 € soit une belle économie à ne pas rater si vous avez besoin de changer votre smartphone.

Le OnePlus Nord 2 est à 314 € chez Aliexpress

Il va donc falloir faire très vite pour effectuer votre commande puisque dès demain soir l’offre sera terminée. Toutefois, avant de vous précipiter et de valider votre commande, vous tenez certainement à avoir plus de renseignements sur le produit en question.

Concernant le OnePlus Nord 2, sachez qu’il est équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,43 pouces avec un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz. Il possède ensuite, un processeur SoC Dimensity 1200-ALl avec 8 Go de mémoire vive soit une configuration qui va permettra d’avoir une utilisation fluide de votre smartphone. Enfin, il a une batterie de 4500 mAh qui lui permettra de tenir la journée complète et peut-être une journée et demie pour les utilisateurs raisonnables. Pour les autres, la présence de la Warp Charge 65 W vous permettra de récupérer 100 % de la batterie en seulement 40 minutes.

Toutefois, si ce descriptif ne vous a pas convaincu, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones, vous y trouverez certainement celui qui répondra à vos attentes et à votre budget.