Le pack 2 ampoules Philips Hue B22 passe à 22,99 € chez Amazon

Alors que le pack contenant l’Echo Dot 3 + 2 ampoules Hue Philips était à 39,99 € chez Boulanger, c’est maintenant chez Amazon que vous allez pouvoir faire une belle affaire. En effet le pack contenant 2 ampoules Philips Hue est à 22,99 € au lieu de 44,99 € soit une belle économie immédiate de 22 €.

Le pack 2 ampoules Philips Hue est à 22,99 € chez Amazon

Si vous avez besoin de compléter votre équipement afin de continuer la personnalisation de votre intérieur, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Amazon. En effet, ce produit est parfait pour créer des ambiances lumineuses différentes selon vos envies et vos besoins du moment. Grâce à ces ampoules Philips, vous avez le choix parmi des millions de couleurs.

Attention, sachez qu’il faut absolument avoir le pont Hue (non inclus dans ce pack) afin de pouvoir y relier ensuite vos différentes ampoules. Via l’application Philips Hue sur Android ou iOS, vous pourrez programmer vos ampoules et même y connecter votre assistant intelligent qui pourra alors se charger de démarrer les éclairages selon vos ordres donnés en amont.

Sachez également que la livraison vous sera offerte pour une livraison en point retrait ou à votre domicile si vous êtes membre Amazon Prime.