Le pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White est à moins de 40 €

Si votre intérieur a besoin de modernité et de lumière, voici un bon plan qui devrait vous plaire. En effet, chez Amazon le pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White bénéficie d’une belle promotion et voit son prix chuter de 10 €. Son prix passe donc à 39,99 € au lieu de 49,99 €.

Pack 4 ampoules connectées Philips Hue White > 39,99 € chez Amazon

Le pack de 4 ampoules connectées Philips Hue White est à prix réduit chez Amazon

Vous connaissez certainement ce type de produit mais vous n’avez pas encore équipé votre intérieur ? C’est le moment car grâce à Amazon, vous pourrez bénéficier d’une belle économie immédiate de 10 €. Attention, pour profiter de ce prix très alléchant, ne perdez pas de temps car les stocks vont certainement vite partir.

Avant de passer votre commande voici plus de détails sur les caractéristiques techniques. Attention pour utiliser cet ensemble, vous devez impérativement posséder le pont Hue non fourni dans cet ensemble. Une fois le pont Hue en votre possession, vous pourrez relier vos ampoules afin de créer votre ambiance désirée pour votre intérieur. Selon vos humeurs, vous pourrez d’un simple geste ou même juste en demandant à votre assistant intelligent compatible de modifier la couleur et l’intensité de l’éclairage.

Si vous hésitez à partir sur la marque Philips, prenez le temps de consulter notre guide des meilleures ampoules connectées.