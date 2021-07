Le pack Echo Dot 3 + 2 ampoules Hue White Philips est à 39,99 €

Vous possédez déjà des articles de la même gamme et vous souhaitez continuer à vous équiper ? C’est le moment de profiter de ce bon plan chez Boulanger. Dans le cas contraire, vous allez pouvoir découvrir les ampoules connectées Hue White de Philips en bénéficiant d’une belle réduction. Chez Boulanger, le pack contenant l’Echo Dot 3 + 2 ampoules Hue White Philips est à 39,99 € au lieu de 69,99 €.

Dans ce pack vous y trouverez donc l’Echo Dot 3 ainsi que 2 ampoules Hue White Philips. Bien évidemment l’Echo Dot qui est compatible avec les ampoules permettra de faire fonctionner l’ensemble. Ainsi vous pourrez enregistrer vos différents programmes selon vos envies et vos besoins. Toutefois, les connaisseurs savent qu’il faut impérativement posséder le pont Hue, il est bien évidemment possible de l’acheter à part. Sans lui, vous ne pourrez faire fonctionner les ampoules.

Une fois l’ensemble installé, vous pourrez faire fonctionner votre installation via la commande vocale grâce à l’Echo Dot et à Alexa. Avec Alexa, vous pourrez aussi écouter vos morceaux préférés, demander la météo, les actualités, des recettes de cuisine et bien d’autres questions de culture générale.

Sachez que vous aurez la possibilité de retirer votre colis directement dans votre magasin Boulanger ou de le recevoir à votre domicile, et ce sans supplément.