Le pack Echo Dot 3ème génération + kit de démarrage Philips Hue est à moitié prix

Chez Amazon, l’enceinte Echo Dot et le kit Philips Hue est à seulement 99,99 € au lieu de 199,98 €.

Chez Amazon, c’est une offre très intéressante proposée sur le pack comprenant l’enceinte connectée l’Echo Dot et le kit de démarrage Philips Hue. En effet, actuellement il est à moins de 100 € soit à 99,99 € précisément au lieu de 198,99 €.

L’enceinte Echo Dot + le kit Philips Hue sont à petit prix

Si pour cette nouvelle année, vous souhaitez moderniser votre intérieur, c’est le moment de profiter de cette belle offre chez Amazon. En effet, le pack comprenant l’enceinte connectée Echo Dot et le kit de démarrage Philips Hue est à seulement 99,99 € au lieu de presque 200 € soit une remise de 50 %. Certes, vous ne payerez pas de frais supplémentaires pour la livraison mais veillez à bien vérifier la date de livraison, avant de valider votre commande.

Concernant les produits concernés, sachez que l’Echo Dot 3e vous permettra de consulter la météo, d’écouter votre musique ou encore de communiquer avec vos contacts. Le kit Philips Hue vous permettra de commencer votre installation et d’y connecter par la suite vos ampoules connectées. Grâce au pont Hue, vous pourrez programmer vos éclairages et ainsi choisir vos ambiances parmi toutes les couleurs proposées. Ce kit de démarrage comprend uniquement le pont Hue et deux ampoules, à vous d’acheter séparément les prochaines ampoules pour équiper les pièces souhaitées. Sachez également que cet ensemble est compatible avec Alexa.