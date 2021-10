Le pack Echo Dot 4 + les ampoules Philips Hue E27 est à moins de 50 €

Si vous souhaitez mettre un peu de modernité dans votre intérieur, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Boulanger. En effet, l’enceinte connectée Echo Dot + et les ampoules Philips Hue E27 sont à seulement 47,99 € au lieu de presque 90 €.

Le pack Echo Dot 4 + Philips Hue E27 est à prix mini chez Boulanger

Si vous avez envie de changement, c’est le moment de craquer sur l’Echo Dot 4 tout en rondeur. Toujours compacte et facile à poser, elle a des dimensions de 100 x 100 x 89 mm. A savoir que dès que vous solliciterez votre enceinte, le cerclage bleu s’allumera. Si le changement est visuel, il est également sonore, car grâce à son haut-parleur de 41 mm la qualité sera au rendez-vous. En effet, les sons seront plus nets, les basses plus équilibrées et les sons aigus clairs.

A vous de connecter Alexa à vos ampoules connectées afin de vous faciliter la vie. Vous n’aurez plus qu’à parler pour allumer vos lumières. Grâce au Philips Hue, vous pourrez accéder à l’application et programmer vos envies directement. A vous de sélectionner vos couleurs, de créer vos ambiances et si besoin de créer une présence dans votre intérieur.

Attention, car à ce tarif les stocks vont certainement vite partir ou le tarif est également susceptible de vite grimper.