Le pack Google Nest Hub + JBL Link est à moins de 100 €

Chez Boulanger, le pack contenant l’enceinte connectée JBL Link et l’écran connecté Google Nest Hub est à 99,99 €.

Voici une idée de cadeau pour Noël qui devrait plaire à la personne qui le recevra. En effet, chez Boulanger, pour moins de 100 € au lieu de presque 250 €, vous pourrez acheter le pack Google Nest Hub avec l’enceinte connectée JBL Link.

Le pack Google Nest Hub + enceinte JBL Link est à 99,99 €

Si vous souhaitez faire plaisir ou que vous voulez tout simplement penser à vous et équiper votre intérieur, voici un beau cadeau à offrir ou à vous faire. En effet, alors qu’il est normalement vendu à 249,99 €, ce pack contenant l’enceinte connectée JBL Link et la tablette Google Nest Hub est en ce moment à 99,99 € seulement, soit une belle économie immédiate de 60 %.

Pour ceux qui ne connaissent pas les produits en question ou qui souhaitent plus de détails, il vous suffit de prendre connaissance de ces quelques lignes. L’enceinte connectée JBL portable va vous permettre d’écouter votre musique va votre application ou votre smartphone ainsi vous pourrez écouter votre musique partout. Elle dégage un son puissant de 20 W à 360 ° et ce grâce à son format. Certifiée IPX7, elle ne craindra pas la poussière et les éclaboussures.

Concernant l’écran connecté de Google, il mesure 7 pouces, une reconnaissance vocale qui vous permettra de contrôler vos différents objets. Vous pourrez également accéder à vos diverses applications comme par Nestflix, Spotify ou encore regarder vos vidéos préférées sur Youtube.