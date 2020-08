Le pack Microsoft Surface Go 2 + Type Cover + Souris à 670 €

Darty propose la nouvelle tablette Microsoft Surface Go 2, accompagnée en l’occurrence de son clavier (Type Cover) et de la souris Bluetooth Surface Mobile pour seulement 669,99 €. Ce bon plan vous fait donc économiser 14 % par rapport au prix habituel de l’ensemble (785,99 €).

Lancée il y a quelques semaines seulement, la tablette Surface Go 2 de Microsoft est la petite soeur de la Surface Pro. Elle intègre un écran de 10,5 pouces de diagonale, qui procure des images précises, grâce à une définition de 1920 x 1280 pixels, légèrement supérieure au Full HD. Pratique, la béquille placée à l’arrière permet de la faire tenir la tablette selon différentes inclinaisons.

La surface Go 2 est dotée d’un capteur de luminosité ambiante, qui permet d’adapter l’éclairage de la dalle LCD en temps réel. Un capteur photo/vidéo de 5 mégapixels est également présent à l’avant de la tablette, qui peut être utilisé pour déverrouiller automatiquement l’accès à vos données, par reconnaissance du visage. Un second capteur, de 8 mégapixels, placé à l’arrière, permet lui aussi de prendre des photos ou de capturer des vidéos en Full HD.

Les performances sont assurées par un processeur Intel Pentium Gold 4425Y et 8 Go de mémoire. L’ensemble est complété par un SSD de 128 Go. Un lecteur de cartes mémoire microSD permet d’étendre cette capacité de stockage à volonté. Le reste de l’équipement est composé de deux haut-parleurs qui diffusent le son en stéréo, une prise casque et un port USB de type C.

Signalons que la Surface Go 2 fonctionne sous Windows 10 Home en mode S (aussi appelé Windows 10 S), qui ne permet d’installer que des applications disponibles sur le Microsoft Store. Il est toutefois possible de revenir à une version « normale » de Windows 10 Home, gratuitement (voir la procédure).

Cet article vous est proposé par Darty.

