Le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe bénéficie d’une remise incroyable de 70 €

Les promos sont présentes partout en ce moment et voici une belle promo qui devrait vous intéresser. En effet, chez Amazon, le pack Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe est actuellement à 267,25 € au lieu de 337,88 € soit une belle économie de plus de 20 %.

La Nintendo Switch Mario Kart + Mario Kart Deluxe sont à 267 €

Cette année encore, la Switch va être sous de nombreux sapins. Si vous êtes actuellement à la recherche de la console pour l’offrir c’est le moment de bénéficier de cette offre proposée chez Amazon. En effet, dès aujourd’hui, en effectuant votre commande, vous ferez une économie non négligeable de 70 €. Bien évidemment, chez Amazon, la livraison est offerte que ce soit dans votre point relais ou à votre domicile.

Dans ce pack en plus de la console vous trouverez le célèbre jeu Mario Kart 8 Deluxe ainsi qu’un abonnement de 3 mois au service Nintendo Switch Online. Attention, il s’agit de la version classique en vente depuis 2017 et non de la version OLED qui vient de sortir sur le marché.

Justement, si la nouvelle version vous attire sachez que la console Nintendo Switch est à 305 € chez Amazon grâce à un code promotionnel. Toutefois, la date de fin de validité du code n’est pas précisée.