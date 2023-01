Le pack Oppo bracelet connecté + Enco Buds est à moins de 30 €

Chez Boulanger, le pack Oppo contenant le bracelet connecté et les écouteurs est à 28 €.

Chez Boulanger le pack contenant un bracelet connecté Oppo Band et des écouteurs sans fil Enco Buds Oppo est actuellement en promotion. En effet, pour une durée limitée, l’ensemble passe à 28 € au lieu de 44,99 €.

A un tel prix, il serait vraiment regrettable de passer à côté de ce bon plan. En effet, chez Boulanger, le pack contenant le bracelet connecté Oppo Band et les écouteurs Oppo Enco Buds passe à seulement 28 €. Toutefois, avant de valider votre panier, voici plus de détails sur les caractéristiques techniques des produits.

Concernant, le bracelet Oppo Band, vous permettra d’avoir un suivi journalier. Ainsi, grâce à lui vous connaîtrez votre rythme cardiaque, les calories brûlées, vos pas effectués, la qualité de votre sommeil et également la possibilité de faire des exercices de respiration. Son autonomie est d’environ 12 jours selon votre utilisation.

Les écouteurs Enco Buds proposent un format intra-auriculaire avec un bon maintient et un confort que vous devriez apprécier tout particulièrement. Proposés à un petit prix, ils possèdent une bonne isolation passive et une autonomie de 7 heures en lecture et de 24 heures grâce au boitier de recharge.

