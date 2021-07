Le pack Oppo Find X3 Néo + écouteurs Enco X bénéficie d’une réduction de 100 €

Le smartphone Oppo Find X3 Néo est un portable milieu de gamme qui peut sans soucis rivaliser avec les plus performants grâce à ses caractéristiques techniques pointues. Chez Boulanger, accompagné de ses écouteurs sans fil Enco X, le pack passe à 699 € au lieu de 799 €.

Pack Oppo Find X3 Néo + true wireless Enco X est à moins de 700 €

Avec sa fiche technique digne des smartphones les plus performants, ce smartphone milieu de gamme chez Oppo devrait séduire ceux qui veulent mettre un budget assez conséquent dans l’achat de leur téléphone portable. Si ce produit vous intéresse, c’est le moment d’effectuer votre commande puisqu’avec ce pack, les écouteurs Enco X d’une très bonne qualité seront inclus.

A ce tarif, les composants seront bien évidemment de qualité. Le smartphone est équipé d’une dalle OLED de 6,55 pouces avec une définition FHD+ 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz et une compatibilité HDR10+. Son processeur Snapdragon 865 compatible 5G avec 12 Go de RAM vous permettront de faire tourner vos applications et vos jeux sans problème. Côté photo, les clichés seront réussis grâce à son quadruple capteur photo, de jour comme de nuit, vos photos et vidéos seront immortalisées. Pour l’autonomie, la batterie correcte, mais pas énorme de 4500 mAh permettra de tenir la journée complète avec une utilisation raisonnable.

Les écouteurs sans fil sont eux aussi plus que satisfaisants. Le rendu audio fourni sera correcte et l’option réduction de bruit vous permettra d’être complètement isolée dans votre environnement. Toutefois, dans le doute prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones ainsi que notre comparatif des meilleurs true wireless.