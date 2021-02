Le Pack Oppo Reno4 Z 5G + écouteurs passe à 279 € au lieu 489€ !

Boulanger continue à proposer de nombreux plans, aujourd’hui c’est le pack Oppo Reno4 Z avec ses écouteurs W31 qui bénéficie d’une réduction de plus de 30%. Le prix passe ainsi de 488,90€ à 329 € puis, grâce à une ODR, il vous reviendra à 279 € seulement.

Smartphone Oppo Reno4 Z, prêt pour la 5G

Il y a quelques jours nous vous avions parlé du pack Xiaomi Redmi Note 9 Pro + Mi Band 4 à 239 €, aujourd’hui c’est un autre pack qui est en promo chez Boulanger également.

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone disposant de la 5G c’est aujourd’hui qu’il va falloir effectuer votre commande. En effet le smartphone Oppo Reno4 Z ainsi que ses écouteurs W31 sont à moins de 280 € au lieu de 488,90 €. Pour atteindre ce tarif, ce sont deux offres qui se cumulent. La 1ère, la remise attractive de plus de 30% par Boulanger puis la 2nd une offre de remboursement de 50 € valable jusqu’au 17 mars 2021.

Avant de vous décider vous souhaitez certainement en savoir plus sur ce smartphone. Sachez qu’il possède un écran de de 6,6 pouces Full HD, d’une mémoire vive de 8 Go RAM, de 4 capteurs, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur Mediatek Dimensity 800 5G, d’une batterie 4000 mAh et qu’il est équipé du système d’exploitation mobile Android 10 avec ColorOS 7.1.

