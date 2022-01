Le pack Philips Hue avec 3 ampoules est en promo et passe à 130 €

Vous connaissez certainement la lumière connectée et ses nombreux avantages comme la possibilité de créer votre ambiance selon votre humeur. Si vous avez envie de découvrir ce produit, c’est le moment de profiter de ce bon plan chez Rue du Commerce. En effet, le pack Philips Hue est à 129,99 € au lieu de 169,99 €.

Le kit de démarrage Philips Hue est en promo chez Rue du Commerce

La réputation des ampoules connectées Philips Hue n’est plus à faire et vous connaissez certainement déjà ce produit en question. Toutefois, si vous n’avez pas encore sauté le pas, c’est certainement le moment de vous lancer. En effet, avec une belle économie de 90 €, vous allez pouvoir commencer votre installation et ainsi rendre votre intérieur plus chaleureux et à votre image.

Sachez que cet ensemble contient le pont Hue, obligatoire pour débuter avec les ampoules Philips, c’est cet élément qui vous permettra de relier vos ampoules connectées. Grâce aux ampoules, vous pourrez choisir parmi 16 millions de couleurs et changer selon vos envies. Autre point positif, la compatibilité avec les assistants intelligents. En effet, pour plus de rapidité, vous pourrez directement contrôler votre installation via Google Assistant, Alexa ou encore Siri.

Ce pack contient 3 ampoules connectées dont une portative ainsi que le pont Hue.