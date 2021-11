Le Pack Philips Hue et Echo Dot est à moitié prix chez Boulanger

Vous avez envie d’ajouter de la modernité dans votre intérieur ? Profitez dès maintenant des Black Friday chez Boulanger. En effet, la boutique propose un excellent bon plan sur son pack Philips Hue avec l’Echo Dot puisque l’ensemble passe à 99,99 € au lieu de 199,99 €.

Pack Philips Hue + Echo Dot est à moins de 100 €

Si vous souhaitez débuter une nouvelle installation dans votre maison avec les lampes connectées de Philips, c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, Boulanger propose une très belle réduction de 50 %, mais attention à ce tarif, les stocks vont certainement très vite partir. Sachez que si vous avez un magasin Boulanger proche de chez vous, vous avez la possibilité d’y retirer votre commande directement.

Grâce à ce pack, vous pourrez donc installer directement les ampoules et les relier au pont Hue présent dans le pack. C’est ce dernier qui va permettre de relier les ampoules et de faire fonctionner l’ensemble. Ensuite, avec l’Echo Dot et l’assistant intelligent Alexa, vous pourrez contrôler directement l’ensemble de votre installation. Une fonction qui vous permettra de gagner du temps et de vous faciliter votre vie quotidienne. L’Echo Dot étant arrondi et avec un design plutôt agréable, vous pourrez la placer directement dans votre salon pour débuter votre programmation.