Le Pack Philips Hue Play à 135 € chez Boulanger

Le pack de trois lampes connectées Philips Hue Play bénéficie actuellement d’une belle réduction de presque 30 % chez Boulanger. Le prix chute donc à 134,99 €.

Pack Philips Hue Play : prix réduit chez Boulanger

C’est donc un pack tout à fait intéressant que propose Boulanger. En effet après le pack Philips Hue Play pour 149,99 € en voici un autre proposé par le site. Cette fois pour 134,99 € vous aurez dans le pack les 2 lampes connectées Hue Play en noir ainsi qu’une lampe connectée Hue Play en blanc.

Avec ce pack vous allez pouvoir créer votre ambiance selon le moment et selon votre humeur, à vous de choisir puisqu’ici c’est l’accessoire qui s’adaptera à vos envies. Grâce à votre choix de lumière vous pourrez mettre en avant votre intérieur quand vous en ressentez le besoin et surtout de la façon dont vous le souhaitez. Avec un panel de plus de 16 millions de couleurs et 50 000 nuances de lumière blanche vous allez avoir l’embarras du choix puisque toutes les combinaisons sont possibles.

Les lumières sont à placer subtilement derrière votre téléviseur ou derrière le meuble de votre choix. Dépourvu de fils elles seront discrètes et créeront à coup sûr la surprise chez vos invités.

Bien évidemment vous pourrez diriger vos lampes via votre smartphone grâce à l’application Philips Hue. Vous pourrez également les relier à vos assistants Alexa, Google Home ou Apple Homekit, de quoi vous simplifier votre quotidien encore une fois.