Le pack Philips Hue Play est à moins de 95 €

Si vous avez envie de compléter votre équipement en matière d’ampoules connectées, c’est le moment de profiter de ce bon plan. En effet, chez Cdiscount, le pack Philips Hue Play contenant deux barres lumineuses est à 94,99 €.

Pack Philips Hue Play > 94,99 € chez Cdiscount

Les barres LED Philips sont en promo chez Cdiscount

Ceux qui connaissent déjà ce type de produit et qui sont déjà équipés chez eux, vont pouvoir agrandir et intensifier la personnalisation de leur habitat. Affiché sur le site à 109,99 €, il faudra utiliser un code promo offert par Cdiscount pour faire chuter le prix à 94,99 €. Pour cela, c’est très simple, vous devez juste copier/coller le code 15EBRICO, la remise s’appliquera ensuite automatiquement.

Le produit en question est simple et pratique à utiliser. En effet, placez les barres lumineuses ou vous souhaitez pour ensuite sélectionner la couleur de votre choix. Avantage très sympa, la possibilité de synchroniser les barres lumineuses sur votre téléviseur et donc sur le film en cours. Ambiance et effet certain sur vos proches. D’ailleurs si vous avez besoin de changer votre téléviseur, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleures télévisions.

Compatibles avec les assistants intelligents comme Alexa ou Siri, vous pourrez notamment simuler votre présence dans votre maison.