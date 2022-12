Le pack Pixel 7 + écouteurs Pixel Buds est exceptionnellement à 599 €

Chez Cdiscount, c’est une fois de plus, une belle promotion qui s’annonce. En effet, le pack comprenant un smartphone Pixel 7 et des écouteurs Pixels Buds est à 599 € grâce à une remise et à une ODR de 50 €.

Pack smartphone Pixel 7 + écouteurs Pixel Buds > 599 € chez Cdiscount

Le pack Pixel 7 + Pixels Buds est moins cher grâce à une remise et à une ODR

Pour acheter ce coffret à ce tarif, il faudra profiter du prix proposé par Cdiscount mais également de l’offre de remboursement de 50 €. Pour cela, vous aurez jusqu’au 25 décembre pour acheter votre smartphone et communiquer les pièces justificatives demandées. Vous recevrez ensuite votre remboursement par virement bancaire sur votre compte bancaire.

Concernant les caractéristiques techniques des produits en question, sachez que le Pixel 7 propose un design sobre, élégant et fin qui devrait vous plaire. Sa dalle OLED possède une définition de 2400 x 1080 pixels avec un taux de rafraichissement pouvant aller jusqu’à 90 Hz. Sa configuration vous apportera performance et fluidité dans votre utilisation quotidienne.

Les Pixels Buds-A Series, ont un son riche et profond grâce à des basses performantes Confortables, légers et pratiques, ils ont aussi une autonomie très correcte de 24 heures avec le boitier de recharge inclus.

Toutefois, avant de valider votre commande, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones ainsi que notre guide des meilleurs écouteurs sans fil.