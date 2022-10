Le pack Samsung Galaxy A13 est à moins de 180 €

Une fois de plus, les personnes qui doivent changer de smartphone pour moins de 200 € vont pouvoir bénéficier d’un bon plan. Cette fois, c’est chez Darty que le pack Samsung Galaxy A13 est proposé à 179 € au lieu de 189 €.

Le smartphone Samsung Galaxy A13 + sa coque sont à 179 € chez Darty

Certes la réduction proposée n’est pas extraordinaire mais en ce moment toutes les petites économies sont bonnes à prendre. Ainsi dans ce pack, vous pourrez obtenir le Samsung Galaxy A13 moins cher avec en plus sa coque de protection. Avant de passer au paiement voici quelques renseignements supplémentaires à connaître.

Le Samsung Galaxy A13 est un smartphone d’entrée de gamme qui va cependant vous offrir des performances correctes pour le tarif. Il est équipé d’un écran Infinity-U de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ de 1080 x 2408 pixels. A l’intérieur, on y retrouve un processeur Exynos 8540 Octo-Core cadencé à 2.0 Ghz avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté autonomie, il tiendra sans problème la journée complète grâce à sa batterie de 5000 mAh. Si ce modèle ne semble pas vous correspondre, prenez le temps de consulter notre comparatif des meilleurs smartphones.