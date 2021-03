Le pack Samsung Galaxy A41 est au petit prix de 259 € à la Fnac

Actuellement à la Fnac vous allez pouvoir profiter d’un bon plan concernant le smartphone Samsung Galaxy A41. En effet le pack contenant le smartphone ainsi que sa coque de protection et une protection d’écran est à 259 € au lieu de 349 € soit une belle réduction de 26 %.

Le Samsung Galaxy A41 et ses accessoires à prix cassé

Le site de la Fnac propose donc un prix très abordable pour ce smartphone de milieu de gamme toutefois très bien équipé. En effet avec son processeur Cortex-A75 & Cortex-A55 avec 8 cœurs et 4 Go de RAM il proposera des performances techniques tout à fait satisfaisantes. Concernant l’écran, il possède un 6,1 pouces panoramique Full HD + super AMOLED avec 16 M de couleurs et un lecteur d’empreintes digitales.

Concernant les photos, vous ne serez pas déçu non plus puisqu’il arbore un capteur frontal de 25 Mpx avec 3 modules arrière dont un grand angle de 48 Mpx, un ultra grand angle de 8 Mpx et un module de 5 Mpx.

Son autonomie correcte vous permettra de tenir toute la journée et ce grâce à sa batterie de 3500 mAh.

Dans le pack vous y trouverez donc le smartphone Samsung Galaxy A41 double SIM 64 Go noir, sa coque de protection transparente et son écran de protection en verre trempé. Pensez également à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones avant de valider votre commande.